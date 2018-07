E Mataarbechter vum President gouf fir 2 Woche suspendéiert an intern versat, well hien den 1. Mee en Demonstrant geschloen huet.

De franséische President Emmanuel Macron steet dowéinst den Ament a Frankräich an der Kritik.



D'Faiten goufe elo réischt duerch en Artikel an der Zeitung Le Monde bekannt. De Monde huet op sengem Internetsite och e Video verëffentlecht, op deem de Conseiller vum President e jonke Mann zerschléit, deen um Buedem louch. En plus hat hien e Police-Casque un, obwuel e kee Polizist ass.



De Parquet vu Paräis huet annoncéiert, eng Enquête préliminaire opgemaach ze hunn.



De President vun der Oppositiounspartei Les Républicaines, de Laurent Wauquiez huet en Donneschdeg nach gefuerdert, datt sech den Emmanuel Macron ëffentlech erkläert.