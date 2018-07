© GALI TIBBON / AFP

... Dat obwuel 20% vun den Israelien Araber sinn. Am Text, dee vu 55 vun 62 Stëmmen ugeholl gouf, gëtt just nach Hebräesch als Nationalsprooch an Israel festgehalen. Arabesch soll keng Amtssprooch méi si, ma just nach en extrae Statut hunn.



Dem Text no, si jiddesch Kolonien och am nationalen Interessi. E besonnesch ëmstriddene Paragraph deen d'Legaliséierung vu reng jiddesche Gemenge virgesinn hat, gouf no hefteger Kritik zréckgezunn an ofgeschwächt.