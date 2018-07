An der Nuecht vun e Mëttwoch op een Donneschden hu missen eng ganz Rei Dierfer a Schweden evakuéiert ginn. Zanter Wochen huet et net méi richteg gereent.

© AFP

A Schweden si grouss Bëschbränn komplett ausser Kontroll geroden, dofir hunn an der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschde missten eng Partie Dierfer evakuéiert ginn. Ronn 40 Bränn géifen den Ament iwwert dat ganzt Land gezielt ginn. Zäitweis war vun 80 klengen a gréissere Féiere rieds gaangen. De Premier Stefan Löfven wëll dofir an d'Kriseregioune reesen, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen.



D'Bränn setzen och d'Regierung ëmmer méi ënner Drock. Schweden besteet zu 70% aus Bësch, huet awer keen eenzegen eegene Läschfliger. Dofir huet déi schwedesch Regierung missten Hëllef aus dem Ausland ufroen. Italien a Norwegen hu schonn Helikopteren an Läschfligere geschéckt. Och Frankräich huet annoncéiert de Schwede wëllen ze hëllefen.