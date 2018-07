© AFP (Archiv)

D'Schëff soll 1905 ënnergaange sinn, datt no enger Séischluecht während dem russesch-japanesche Krich. Elo gouf et mat Hëllef vun engem U-Boot entdeckt.Am Schëff sollen eng 5.500 True mat Gold dra sinn, am Ganze fir eng Valeur vun 170 Milliarden Dollar. Am Oktober, esou hoffen d'Fuerscher, kann een d'Wrack biergen. Sollt d'Gold da wierklech fonnt ginn, geet 50 Prozent dovunner un de russesche Stad an 10 Prozent ginn an den Tourismus vun der Insel Ulleungdo, virun där hirer Küst d'Schëff läit, investéiert.