Wéi d'Wäisst Haus bekannt ginn huet, wéilt den Donald Trump de russesche Staatschef op Washington invitéieren.Den Direkter vum amerikanesche Geheimdéngscht huet sech iwwerrascht iwwert des Annonce gewisen a sot, dass hien nach ëmmer keng Informatioune krut hätt, iwwer de Contenu vum Gespréich ënner véier Aen tëscht dem Trump an dem Putin zu Helsinki.Dem US-President seng Porte-Parole Sarah Sanders sot, dass de Putin tëscht September an Dezember am Wäissen Haus soll empfaange ginn.E puer Stonne virdrun hat de Donald Trump annoncéiert, dass hie sech op en zweete Sommet mam Putin géif freeën. Dobäi soll et ëm Dossiere goen, déi deelweis schonn am Gaang sinn, ëmgesat ze ginn.Den US-President huet ënnert anerem de Kampf géint den Terrorismus a géint Cyberattacke genannt souwéi d'Situatioun am Noen Osten an an der Ukrain, Handelsfroen an eng Reduktioun vun der Verbreedung vun Atomwaffen.D'Oppositioun huet iwwerdeems den Donald Trump opgefuerdert, fir d'éischt ze klären, wat hie während engem Gespréich ënner véier Ae mam russesche President zu Helsinki gesot huet.