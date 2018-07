Well et enger Ambulanciere stënterlech schlecht ginn ass, koum et zu engem uergen Accident op der A620.

© RTL Archivbild

An der Géigend vu Saarbrécken ass d'Ambulanz vun der Autobunn ofkomm, fir d'éischt an e Potto, dunn an e Bam geknuppt a getippt. De Patient an d'Ambulanciere vun 19 Joer si schwéier blesséiert ginn. En zweeten Ambulancier gouf net verwonnt, hien hat e Schock.