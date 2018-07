Internat.: Am meeschte gelies

Wéi de Républicain Lorrain mellt, hat e Passant d'Autoritéiten alarméiert, well hien e Mann a sengem Auto an enger Strooss zu Metz observéiert hat, dee sech net beweegt huet awer d'Aen nach op hätt.



D'Rettungsekippen konnten d'Affer vun 33 Joe awer net méi reaniméieren. Den éischten Informatiounen no, geet d'Police net vun engem kriminellen Hannergrond aus.