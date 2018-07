No Attack op een Demonstrant

Den Drock vun der Ëffentlechkeet ass wuel ze grouss ginn. Den Elysée Palais huet de Moie matgedeelt, datt d'Licenciementsprozedur géint de Conseiller vum President Macron, den Alexandre Benalla, lancéiert ginn ass, deen den 1. Mee zu Paräis ee jonken Demonstrant zerschloen hat, deen um Buedem louch. D'Nouvelle a virun allem e Video op deem d'Faiten ze gesi waren, haten en Donneschde fir vill Opreegung gesuergt.

De Concernéierte gouf antëscht an de Garde-à-vue gesat. De Parquet vu Paräis enquêtéiert an dëser Affär wéinst der Gewalt géintiwwer enger Persoun, Amtsmëssbrauch an dem illegale Benotze vun Zeechen, déi fir d'Autoritéite reservéiert sinn. De Mataarbechter vum President Emmanuel Macron hat ee Policehelm un, obwuel hie kee Polizist ass.

An enger éischter Phase hat den Elysée den Alexandre Benalla fir 2 Woche suspendéiert, duerno dunn intern versat.

De Senat huet wëlles fir déi nächste Woch den Inneminister Gérard Collomb fir eng Auditioun z'invitéieren.