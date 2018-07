No Schëffer vu ONGe wëll Italien an Zukunft wuel och keng Schëffer méi vun der EU-Missioun „Sophia“ mat am Mëttelmier gerette Migranten ophuelen.

Dat hätt den italieneschen Ausseminister Enzo Moavero Milanesi der EU-Aussebeoptragte Federica Mogherini matgedeelt, wéi déi däitsch Zeitung „Welt“ schreift. Zulescht ware Schëffer vu privaten Organisatioune, wéi d'Schëff "Lifeline", an Italien ofgewise ginn. 15 Persounen, déi op dësem Schëff op enger Odyssee am Mëttelmier ënnerwee waren, goufe jo dëser Deeg hei zu Lëtzebuerg opgeholl.



Elo wëllt Italien an Zukunft wuel och Migranten, déi vu Schëffer vun der EU-Marinemissioun „Sophia“ gerett ginn, den Accueil refuséieren. Italien fuerdert, eng fair Opdeelung vun den Aufgaben am Kader vum Operatiounsplang „Sophia“, eng multinational Krisebewältegungsoperatioun vun der EU, déi Mënscheschmuggel- an Handel a Schleiser am Mëttelmierraum soll bekämpfen. Italien geet et drëms, dass aus Séinout gerette Migrante besser op d'EU-Memberlänner verdeelt ginn. Den italienesche Ministerpresident Guiseppe Conte fuerdert, eng entspriechend EU-Krisenunitéit.





Reportage vum B. Frin



Et misst zur Reegel ginn, esou wéi Italien et gemaach huet, wéi et ronn 450 Migranten op e puer EU Länner verdeelt huet. Dat huet den Guiseppe Conte och dem EU-Kommissiounspresident Jena-Claude Juncker an dem Conseilspresident Donald Tusk an engem Bréif matgedeelt. D'Ënnerstëtzung vun den EU-Staaten war Konditioun, fir d'Autorisatioun un zwee Schëffer mat Migranten an Italien dierfen unzeleeën. D'Flüchtlingshëllef vun de Vereente Natiounen hat dëst positiivt Beispill dann och gelueft. Et bréicht awer eng laangfristeg Léisung, huet et geheescht, a keng déi all Kéiers individuell misst fonnt ginn.