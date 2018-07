D'Pestiziden an der brasilianescher Landwirtschaft géifen de Leit schueden, déi do wunnen, sou Human Rights Watch.

© RTL (Archiv)

Vill Awunner, déi um Bord vu grousse Felder wunnen, géifen iwwer Iwwelzegkeet, Kappwéi a Schwindel kloen, heescht et an engem Rapport, deen um Freideg verëffentlecht gëtt. Laangfristeg kéint de Kontakt mat Planzeschutzmëttel och zu Onfruchtbarkeet a Kriibs féieren.



Pestizide géife souguer iwwer Land Kanner an hire Klassenzëmmer vergëften, gëtt en Expert vun der Mënscherechtsorganisatioun zitéiert. Duerch de Wand an de Ree kommen d'Chemikalien, déi gesprëtzt ginn, dacks net nëmmen op d'Felder, mä an d'Dierfer an der Ëmgéigend. Den Ament beréit de brasilianesche Kongress iwwert eng Gesetzesinitiative, déi d'Kontroll iwwert den Asaz vu Planzeschutzmëttel nach weider opweeche géif.