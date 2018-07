An engem Bus koum et zu der Dot, bei där op d'mannst 14 Persoune blesséiert goufen. Medien haten Ufanks och en Doudege gemellt, wat dementéiert gouf.

Am Staddeel Kücknitz zu Lübeck si bei enger Gewaltdot an engem Bus op d'mannst 12 Leit liicht an 2 Persoune méi schwéier blesséiert ginn. Ufanks hunn däitsch Medie vun engem Doudege geschwat, wat awer kuerz no der Dot vun engem Spriecher vun der Police dementéiert gouf. Vun de Blesséierte Persoune soll keen a Liewensgefor schwiewen.De presuméierten Täter soll an engem vollbesate Bus säi Rucksak fale gelooss a Leit mam Messer attackéiert hunn, dorënner och de Buschauffer. Dësen hätt awer nach kënnen d'Dier opmaachen, fir datt d'Leit aus dem Bus kéinte flüchten. De Rucksak, deen de Mann leie gelooss huet, soll och gedämpt hunn, konnt awer séier geläscht ginn. Weider schreift d'Lübecker Zeitung, datt den Täter en 30 Joer ale Mann aus dem Iran soll sinn.Eng Patrull vun der Police, déi duerch Zoufall an der Géigend war, hätt den Täter direkt kéinte verhaften, esou däitsch Medien, déi sech op en Zeie beruffen.