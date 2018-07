© Polizeipräsidium Trier

Zerguttstert erféiert goufen en Donneschdeg am Nomëtteg e puer Leit, déi an der Südäifel op der Autobunn A1 ënnerwee waren. Deen Ament ass do nämlech och e Pickup vum "Kampfmittelräumdienst" vu Rheinland-Pfalz gefuer. Am Gepäck hat den Transporter eng Granat aus dem leschte Weltkrich, déi virdrun an der Gemeng Landscheid fonnt gi war an déi dunn oftransportéiert gouf, fir méi spéit futtigemaach ze ginn.Ma d'Granat war wuel ze ongedëlleg, well géint 17.40 Auer - op Héicht vu Laufeld - huet et op eemol am Gefier geknuppt: D'Granat war am zouenen hënneschten Deel vum Pickup detonéiert.D'Gefier gouf doduerch méi staark beschiedegt, och zwee aner Gefierer, déi grad an der Géigend vum Pickup ënnerwee waren, goufe beschiedegt.Ma Gléck am Ongléck: Blesséiert gouf bei deem Virfall keen.D'Police enquêtéiert, fir erauszefannen, wéi et zu der Detonatioun komme konnt.