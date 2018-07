© AFP

Eng russesch Militärmaschinn ass e Samschdeg de Moie vum franséische Chateauroux gestart, mat Hëllefsgidder fir d'Mënschen an der fréierer syrescher Rebellenenklave Ost-Ghuta.

Et ass deen éischte gemeinsamen Hëllefs-Vol vun engem westleche Staat zesumme mat Russland. D'Hëllefsgidder sollen nach e Samschdeg, ënner Opsiicht vum UN-Büro fir humanitär Hëllef, zu Ost-Ghuta verdeelt ginn.



Ost-Ghuta war am Abrëll, no schwéieren Kämpf vun der Regierung zeréckeruewert ginn.Iwwer 1.700 Zivilisten goufe bei méintelaange Kämpf an der Géigend vun Damaskus ëm d'Liewe komm, Dausende goufe blesséiert.