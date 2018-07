© afp

D'Leit sinn zu Fouss iwwer d'Pannespuer vun der Autobunn getrëppelt. Se goufen an en Transitzentrum bruecht an hunn eng Asyldemande gestallt. Si stamen aus dem Iran, Irak a Somalia.Wahrscheinlech koume si mat engem Camion an Däitschland. Vum Passeur feelt all Spuer.