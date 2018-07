Verloscht vum Rechtsstaat a Polen (21.07.2018) An der Nuecht op e Samschdeg goufen zu Warschau Gesetz-Reforme gestëmmt, mat deenen d’Rechtsstaatlechkeet vum Land de facto soll ofgeschaaft ginn.

Et ass symptomatesch fir den ultra-konservativen a nationalistesche Kaczynski-Regimm a Polen fir quasi déi wichtegst an delikaatst Reform vun der Legislaturperiod op de leschte Stëppel duerchzedrécken, dat freides owes spéit just virun der Summerpaus vun de Parlamentarier. Reklamatioune brauch ee bis den Hierscht da keng méi unzehuelen an och d’EU zu Bréissel huet wéineg Zäit, fir ze reagéieren an de polnesche Staat wéinst dem Verloscht vun der Gewaltentrennung am Sënn vum Montesquieu viru Geriicht ze zitéieren.(+++ Pawel KASPRZAK – Biergerbewegung „Obywatele RP“ +++)(4.News_2line) Pawel KASPRZAK/Biergerbewegung „Obywatele RP“"Mir riichten een Appell un d’Muecht ee Schratt zréckzegoen an op hir Attack ze verzichten. Well dat féiert riicht an d’Mauer. Et wäert schlecht op en Enn goen fir ons. Et ass déi lescht Geleenheet grousst Leed fir onst Land z’évitéieren.", esou de Pawel Kasprzak vun der Biergerbeweegung "Obywatele RP".An den Ae vun de Manifestanten zu Warschau ass et skandaléis, dass bannent zwee Deeg am Parlament, wou déi Jaroslaw Kaczynski-trei PiS-Partei d’Majoritéit huet, den Equiliber vun den Institutiounen ëmkippt. Séier sollen och nei Riichter genannt ginn, ier den Europäesche Geriichtshaff ka befaasst ginn.