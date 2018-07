Et war e Projet mat grousse Risken, et goufe beim Bau grouss Problemer an dat Ganzt huet vill méi deier kascht wéi geplangt.

Zu Amsterdam ass eng nei Metroslinn opgaangen, déi den Norden an de Süde vun der Stad matenee verbënnt. D'Linn geet ënnert de Grachten am Zentrum erduerch, de Quartier ass jo Unesco-Weltkulturierwen.



15 Joer laang war gebaut ginn, also 7 Joer méi laang an de Projet huet um Enn 3 Milliarden Euro kascht, duebel souvill wéi geplangt.



D'Linn ass 9km laang an et rechent ee mat 120.000 Passagéier den Dag.