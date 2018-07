Am Minibus souz wéi et heescht e Grupp - Membere vun enger Taxi-Associatioun- déi vum Begriefnes vun engem aneren Taxichauffer koumen.

© AFP Archivbild

D'Hannergrënn sinn net kloer. De Onbekannte hätt dem Minibus opgelauert an drop lass geschoss.



De Virfall war am Oste vum Land. Südafrika huet ee vun den héchsten Tauxen u Gewaltkriminalitéit. Brigange bréngen am Duerchschnëtt 50 Mënsche pro Dag ëm.