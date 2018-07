Zu Los Angeles gouf et eng Geiselnahm, eng Fra soll bei dëser erschoss gi sinn. Den Täter hat sech stonnelaang an engem Supermarché verschanzt.

© AFP

Wéi d'Police mat Spezialunitéite virun der Dier stoung, huet de Mann opginn.



Virun der Geiselnahm war et eng wëll Course-poursuite mat der Police ginn, bei där och Schëss gefall sinn.



Hannergrond kéint e Familljesträit sinn. De Mann soll op seng Frëndin an op där hir Groussmamm geschoss hunn an dono mat der blesséierter Frëndin fort gerannt sinn.