En Automobilist vu Lëtzebuerg war an Direktioun Konz ënnerwee, wéi d'Police präziséiert, mat héijer Vitesse. Kuerz virum Rondpoint huet de Mann nach probéiert eng Vollbremsung ze maachen, ass iwwert eng Verkéiersinsel gerutscht, huet do e puer Stroosseschëlder mat ewech gerappt an ass an de Rondpoint geflunn.Eng Zeien hat et héiere knuppen an huet de Rettungsdéngscht alarméiert.Zwou Persoune goufe beim Accident blesséiert. Den Auto ass Schrott an huet misse mat engem Kran gebuerge ginn. Op der Plaz war d'Police vu Saarburg, dat Däitscht Rout Kräiz an d'Pompjeeë vu Konz.