Den Alexandre Benalla, de Vincent Crase, e Mataarbechter vun der Regierungspartei La République en Marche, an dräi Poliziste kréie Gewalt während enger Versammlung reprochéiert.Dat huet de Parquet vu Paräis e Sonndeg den Owend bekannt ginn. D'Zeitung Le Monde hat virun e puer Deeg e Video publizéiert, an deem ze gesinn ass, wéi den Alexandre Benalla an de Vincent Crase während enger Maniff zu Paräis fir den 1. Mee Demonstrante geschloen hunn.De Sécherheetsbeamte vum Elysée hat en Helm vun der Police un, obwuel hien net Polizist ass. De Parquet hat schonn d'lescht Woch en Donneschdeg eng Enquête lancéiert. An deem Kontext goufen och dräi Poliziste suspendéiert a koume méi spéit an de Garde à Vue. Si sollen dem Alexandre Benalla Videomaterial vun Iwwerwaachungskamerae vun der Stad Paräis organiséiert hunn.

De franséische President Emmanuel Macron hätt sech antëscht vu sengem fréiere Sécherheetsbeamten distanzéiert, mellt d'Noriichtenagence AFP. Dëse Virgank wier inacceptabel, soll de Macron während engem Regierungsrot gesot hunn. Sou ee Verhalen géif och an Zukunft bestrooft ginn. D'AFP berifft sech op Aussoen aus dem President sengem Entourage.



Den Emmanuel Macron hat e Sonndeg den Owend ënnert anerem mam Premier Edouard Philippe souwéi dem Inneminister Gérard Collomb iwwert des Affär geschwat. Hien hätt den Uerder ginn, dass all Mesurë musse getraff ginn, fir dass sou e Feeler net nach eemol geschitt. Den Emmanuel Macron wëll sech iwwerdeems eréischt dann ëffentlech äusseren, wann hien et fir gutt fënnt. Den Alexadre Benalla gouf antëscht vum Elysée entlooss. E Méindeg de Moie muss den Inneminister den Deputéierte Ried an Äntwert stoen. D'Oppositioun geet vun engem Vertuschungsskandal aus.