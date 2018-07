© afp

De globale Wirtschaftswuesstem wier wuel robust, kuerz- a mëttelfristeg, d'Risiken hätten awer zougeholl, sou d'G20-Finanzministeren an hirer gemeinsamer Ofschlossdeklaratioun. Dozou géifen ëmmer méi grouss Handels- a geopolitesch Spannungen, souwéi global Ongläichheete gehéieren.



D'USA ginn an dëser Deklaratioun net ernimmt, obwuel se am Zentrum vun den aktuellen Handelskricher stinn. Den däitsche Finanzminister Olaf Scholz huet op Twitter geschriwwen, dass et keng Alternativen zu enger enker, multilateraler Zesummenaarbecht gëtt. Den amerikanesche Finanzminister huet drop higewisen, dass Washington keng protektionistesch Politik suivéiert, mä just en equilibréierten Handel mat anere Länner envisagéiert.