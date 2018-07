Eng Foto vun der Welt-Ais-Konferenz aus dem Joer 2012. © afp (Archiv)

Dëse weltwäit gréisste Rendezvous fir Experten iwwer HIV an Aids steet ënnert dem Motto "Barrièren duerchbriechen - Brécke bauen". D'Konferenz dauert bis e Freideg.



D'Vereenten Natiounen hate viru kuerzem Alarm geschloen an drop higewisen, dass et an der Lutte géint HIV ëmmer erëm zu Réckschléi kënnt. An enge sëlleche Länner, virun allem an Osteuropa an an Asien ass d'Zuel vun Neiinfektiounen staark geklommen, dat nodeems se déi lescht 10 Joer konstant zeréckgaangen ass.



Donieft sinn och den ëffentlechen Intressi an déi finanziell Ënnerstëtzung fir de Kampf géint d'Krankheet zeréckgaangen. Bis haut si scho ronn 35 Millioune Leit un de Suitte vun HIV gestuerwen. U sech hat sech den UNO-Programm géint Aids am Joer 2014 virgeholl bis d'Joer 2030 d'Ausbreedung vum HIV ze stoppen. Dat Zil ass aktuell net méi ze areechen. A bestëmmte Länner op der Welt géif een op een Neits gesinn, dass d'Epidemie weider zouhëlt, sou d'Presidentin vun der Internationaler Aids-Gesellschaft. Aktuell si weltwäit knapp 37 Millioune Leit mam HIV-Virus infizéiert, déi meescht liewen an Afrika.



Bei der Konferenz zu Amsterdam sinn och vill Prominenter dobäi, dorënner de britesche Prënz Harry, de Sänger Elton John oder nach d'Hollywood-Schauspillerin Charlize Theron.