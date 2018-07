© afp (Archiv)

Wéi déi jordanesch Regierung e Sonndeg bekannt ginn huet, goufe 422 Mataarbechter vu syreschen Hëllefsorganisatiounen an hire Familljen fir d'éischt an Israel an du vun do aus a Jordanien bruecht.Kanada huet direkt zougesot, bis zu 50 Wäisshelmer opzehuelen. Den däitschen Inneminister Horst Seehofer iwwerdeems huet sech bereet erkläert just 8 Persounen opzehuelen.D'Wäisshelmer waren a Gefor, sou den israelesche Militär, nodeems déi syresch Regierungstruppen ëmmer méi no komm sinn. Des Rettungsaktioun wier eng Exceptioun gewiescht. De jordaneschen Ausseministère huet drop higewisen, dass Däitschland, Groussbritannien a Kanada uganks hiren Accord ginn haten, 827 Wäisshelmer an hir Familljen opzehuelen. Am Endeffekt wieren awer nëmme 422 Betraffener iwwer Israel a Jordanien bruecht ginn.