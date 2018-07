An enger S-Gare huet en Onbekannten an der Nuecht op e Méindeg eng Flëssegkeet iwwer zwee Strummerten an hire Besëtz geschott a se dunn a Brand gestach.

Déi zwee Männer vu 47 an 62 Joer goufe schwéier verwonnt. Wéi däitsch Medie mellen, hätte Passante mat engem Feierläscher probéiert, d'Flamen ze läschen. D'Motiv vun der Dot ass nach onkloer.



Dëse Fall erënnert un eng Brandattack op e Sans-Abris Chrëschtdag 2016. E Grupp vu Jugendlechen hat deemools an enger Metrosstatioun zu Köln e Mann, deen do louch ze schlofen, a Brand gestach. Passagéier konnte Schlëmmeres verhënneren.



Den Haaptschëllege gouf zu 2 Joer an 9 Méint Prisong veruerteelt. Dräi Komplizen zu Jugendstrofen vun allkéiers 8 Méint op Sursis.