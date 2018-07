© afp (Archiv)

Wéi de palestinensesche Gesondheetsministère de Méindeg de Moie matdeelt, gouf de Jong während enger Razzia an engem Flüchtlingslager an der Géigend vun der Stad Betlehem an d'Broscht geschoss. Hie soll nach e Méindeg begruewe ginn.



Wéi et vun der israelescher Arméi heescht, wieren hir Truppen an d'Lager eragaangen an hätte Leit festgeholl, déi wéinst terroristeschen Aktivitéiten verdächtegt ginn. Während dem Asaz wier et zu Onroue komm. Palestinenser hätte mat Steng, Brandsätz a Granaten op d'Zaldote geheit. D'Flüchtlingslager läit an engem Deel vum Westjordanland, deen eigentlech ënner palestinensescher Kontroll steet.