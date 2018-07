Enn leschter Woch an de Weekend sinn ganz Convoie vu Pompjeeën aus Polen, Däitschland an Italien a Schweden ukomm.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Och zwee franséisch Läschfligere sinn am Asaz, fir géint déi schro Bëschbränn unzekommen. Franséisch Spezialunitéite vun der Arméi sinn och ukomm.

Schweden huet et aktuell mat enger 50 Bëschbränn ze dinn. Eng Fläch vu ronn 250 Quadratkilometer wier a Flamen, wat engem Zéngtel vum Grand-Duché entsprécht. Skandinavien ass op europäesch Hëllef ugewisen, well déi Géigend an der Reegel net vun esou Naturkatastrofe betraff ass.