De fréieren Offizéier an der Arméi an Deputéierten huet an der Nuecht op e Méindeg offiziell seng Kandidatur fir de Presidenteposten ugekënnegt. De Jair Bolsonaro huet ëfters scho mat rassisteschen an homophoben Aussoe schockéiert. Hie plädéiert ënnert anerem fir e manner restriktiivt Waffegesetz an hien ass géint d’Ofdreiwung.

Trotz Kontroverse kënnt de Mann aktuell op déi zweet Plaz an de Sondagen hannert dem fréiere President Lula Da Silva. De Lula ass aktuell am Prisong wéinst Korruptioun a wäert dowéinst héchstwahrscheinlech net Kandidat sinn. Och ouni Lula géing de Jair Bolsonaro, de Sondagen no, d’Walen awer net gewannen.