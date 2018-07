© AFP

D'Situatioun wier den Ament nach oniwwersiichtlech, d'Flame géife sech duerch Wandspëtzte vu bis zu 60 Stonnekilometer ëmmer weider ausbreeden. Ausgebrach ass d'Feier an engem Piniebësch an der Géigend vun der Uertschaft Kineta.Iwwer 130 Pompjeeën, 5 Läschfligeren an 2 Helikopteren sinn un e Läschaarbechte bedeelegt. De Militär wëll elo nach 4 Helikoptere an e puer Tankween zur Verfügung stellen.Iwwert der Regioun, ronn 55 Kilometer vun Athen ewech, hänken déck Dampwolleke, déi ee vun der Haaptstad aus scho géif gesinn. De Materialschued wäert net ausbleiwen, et géif elo just nach zielen, dass et keng Doudesaffer ginn, sou e Porte-parole vun de lokale Pompjeeën. Vill Leit hätten hiert Doheem net wëlle verloossen.