Esou mellt et op alle Fall een Noriichtesite, deen op Nordkorea spezialiséiert ass. Betraff ass eng Anlag un der Nordwestküst vum Land. Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un hat um historesche Sommet am Juni mam US President Trump zougesot, déi atomar Waffen ze eliminéieren. En Zäitplang gouf deemools awer net genannt. Déi betraffen Anlag soll eng wichteg Roll bei der Entwécklung vum nordkoreaneschen Interkontinental-Rakéiteprogramm gespillt hunn. Sollt et stëmmen, dass Nordkorea mam Ofbau vun dëser Anlag ugefaangen huet, géif dëst eng wichteg Mesure vu Säite vun der nordkoreanescher Regierung duerstellen.