An engem Kannerheem am Oste vun Indien sollen Dosende vu Meedercher sexuell mëssbraucht gi sinn.

Kannerheem am Oste vun Indien

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Eent vun de Kanner soll souguer dout geschloe gi sinn. Enquêteuren hunn dat staatlecht Kannerheem e Méindeg duerchsicht, fir Beweismaterial ze sécheren an no de stierflechen Iwwerreschter vum Doudesaffer ze sichen. Op d'mannst 29 Meedercher am Alter tëscht 7 a 17 Joer goufe vergewaltegt. Zéng suspekt Persounen, dorënner Mataarbechterinne vum Heim a Mataarbechter vum ëffentlechen Déngscht goufe festgeholl.