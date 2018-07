© afp

Eleng 60% vun de Morde goufen a Latäinamerika gezielt, wéi d'Aktiviste vu Global Witness an hirem Joresrapport festhalen. Mat sechs Affer méi wéi 2016 huet d'Organisatioun zejoert en traurege Rekord u Morden

Déi meescht Ëmweltaktiviste goufen a Brasilien ëmbruecht. Hei goufe 57 Affer registréiert. Hannendru komme Kolumbien a Mexiko. Déi meescht Affer waren Aktivisten, déi sech géint landwirtschaftlech Projete gewiert hunn. Global Witness huet an deem Kontext d'Produktioun vu Mëllechproduiten, Rëndsfleesch, Kotteng, Palmenueleg oder nach Soja genannt. Vill vun deene Produite landen an de Supermarchéen an Europa.