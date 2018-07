Teheran huet mat Sarkasmus op déi rezent Menace vum US President Donald Trump reagéiert.

Net den Iran, mä den Trump selwer wier eng Gefor fir d'USA, sou de Beroder vum iranesche President Hassan Ruhani an der Nuecht op den Dënschdeg op Twitter.Dëse Mann ass déi gréisste Menace fir säin eegent Land, souwéi déi ganz international Communautéit. Dem Donald Trump seng Roll géif an éischter Linn dora bestoen, Ligen ze verbreeden a weltwäit den Hallefstaarken ze spillen. Den US-President hat e Méindeg den iranesche President op Twitter virdru gewarnt, dass hien ni méi d'USA sollt menacéieren. Am anere Fall misst den Iran mat schlëmme Konsequenze rechnen.