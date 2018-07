Uchimizu-eng japanesch Traditioun

Mëttlerweil gëtt des Hëtztwell, déi zënter Ufank Juli a Japan verbreet ass, als Naturkatastroph ageschat. Japan huet eréischt dramatesch Reefäll hannert sech, déi en Deel vu West- an Zentraljapan verwüst hunn. D'Hëtztwell ass en neien Defi fir déi japanesch Regierung. Virun allem eeler Leit awer och Kanner si vun dësen Extremtemperature betraff.80 Doudeger an 22.647 Persounen, déi an d'Klinik ageliwwert goufen: sou gesäit den aktuelle Bilan vun der Katastroph aus.Fir den nächste Summer sollen nei Klimaanlagen an ëffentleche Gebaier bäikommen an d'Regierung iwwerleet souguer fir d'Summervakanz dëst Joer ze verlängeren.E Méindeg gouf an der Stad Kumagaya, nordwestlech vun Tokyo, eng Temperatur vun 41,1 Grad Celsius gemooss, wat en neien nationale Rekord ass. Et ass fir d'éischt, datt Temperature souguer an Tokyo zum Deel iwwer 40 Grad geklomme sinn.Déi japanesch Regierung encouragéiert d'Vollek, fir déi japanesch Traditioun "Uchimizu" ze notzen a sou de Buedem zum Deel ze bewässeren. Heimat wëllen se d'Leit fir d'Geforen vun der Hëtzt sensibiliséierenDe Summer a Japan ass bekannt fir seng héich Temperaturen a Loftfiichtegkeet. All Joer stierwen Honnerte vu Leit duerch d'Hetzt, virun allem eeler Persounen. Dës extrem Hëtztwell ass awer exzeptionell a léisst bei ville Leit Bedenken aus fir d'olympesch Summerspiller an zwee Joer. Bei sou Temperaturen wär de Risiko fir d'Sportler immens héich, ma d'Regierung versprécht awer de Problem unzegoen a Léisungen ze fannen.