D'Maschinn wier am Grenzgebitt an der Géigend vun de Golanhéichten an hire kontrolléierte Loftraum agedrongen, sot de Porte-parole vun der israelescher Arméi. Et hätt een den Jet op de Radraen beobacht , duerno wieren 2 Ofwier-Rakéiten ofgefeiert ginn. Eng hätt getraff.