Streik bei Ryanair: 100.000 Passagéier betraff (24.07.2018) Eng 600 Volle falen aus, dat wéinst dem Streik vum Personal an der Belsch, Italien, Portugal a Spuenien.

An der Belsch, Portugal, Spuenien an och an Italien hunn d'Gewerkschaften d'Kabinnspersonal opgeruff, fir d'Aarbecht néierzeleeën. Et geet ëm besser Paien an besser Aarbechtskonditiounen.

Eng honnertdausende Passagéier sinn uechter Europa vun Streik betraff. Fir en Dënschden an e Mëttwoch huet d'Bëllegfluchgesellschaft Ryanair eng 600 Volle misse sträichen. Déi concernéiert Cliente wieren iwwer Email oder SMS informéiert ginn. Beim Centre européen des consommateurs zu Lëtzebuerg hu sech an den leschten Deeg eng etlech Passagéier gemellt. De Verbraucherzentrum réit de Leit sech direkt bei der Fluchgesellschaft ze manifestéieren. Als Fluchpassagéier huet een an esou engem Fall nämlech Rechter.

Wann e Vol annuléiert gëtt, ass et an der Reegel un der Fluchgesellschaft fir ze kucken, datt de Passagéier awer op seng gebuchten Destinatioun kënnt. Sief dat mat enger anerer Airline oder mat soss engem Transportmëttel. Derniewent hätt een an esou engem Fall méiglecherweis och Urecht op eng Indemnisatioun an héicht vun 250 bis 600 Euro.



Och Lëtzebuerg ass vum Streik beim Ryanair betraff, wou 4 vu 6 Volle wäerten ausfalen.