Am Brexit-Gedeessems a virun allem matten am Handelssträit mat den USA reest den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker bei de President Trump.

© Archivfoto

Um Mëttwoch kommen déi zwee zesummen, op der Agenda stinn dann och virun allem Gespréicher iwwer déi géigesäiteg Import-Taxen, an do sinn d'Erwaardunge virun allem un den Europäer Juncker grouss.Zanter bal 2 Méint sinn d'Stroftaxen op an d'USA exportéierten europäesche Stol an Aluminium a Kraaft. D'EU hat mat Taxen op ënner anerem amerikanesche Whiskey a Motorrieder reagéiert. Elo dréit den Trump sengersäits mat neien Taxen op europäesch Autoen. Mam Hannergrond vum Handelssträit mat China besteet d'Gefor vun engem weltwäiten Handelskrich, vun deem um Enn vermuttlech kee géif profitéieren.De Jean-Claude Juncker wéilt Gespréicher féieren, d'EU wëllt sech net ënner Drock setze loossen, d'Regierung Trump erwaart par konter konkret Propositioune vun EU. Virum Hannergrond, dass ee sech zulescht Suergen ëm di gesondheetlech Fitness vum Jean-Claude Juncker gemaacht huet, hänkt sécherlech een Deel vun der wirtschaftlecher Zukunft vun der EU um Ausgang vun de Gespréicher zu Washington.