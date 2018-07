Déi amerikanesch Sängerin a Schauspillerin wier mat eng Iwwerdosis Drogen an d'Spidol ageliwwert ginn, heescht et aus diverse Medien.

© afp

Den Zoustand vum Demi Lovato soll awer stabil sinn. Ewéi "TMZ" mellt wier d'Sängerin bewosstlos gewiescht, ewéi si an d'Klinik komm ass. Vertrieder vum Demi Lovato ware fir keng Stellungnam ze hunn.Déi 25 Joer al Amerikanerin huet fréi mat hirer Karriär ugefaangen, dat an der Kanner-Serie "Barney und seine Freunde". Dono als Teenager ass si du mam Film "Camp Rock" zum grousse Star ginn an huet och als Sängerin duerchgestart.D'Demi Lovato huet schonns ëmmer ënner bipolare Stéierunge gelidden an hat fréier Iessstéierungen a Problemer mat Drogenofhängegkeet.