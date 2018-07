Duerch e Bëschbrand am US-Staat Kalifornien, gouf elo de berühmten Yosemite-Nationalpark deelweis zougemaach.

Wéi et vun der Direktioun vum Park heescht, goufen all d'Visiteuren opgefuerdert d'Regioun bis de Mëttwoch de Mëtteg Lokalzäit verlooss ze hunn. Hoteller a Campinger gi bis op Weideres zougemaach. Och Stroosse fir an de Park si betraff. Op d'mannst bis e Sonndeg soll de Park gréisstendeels net méi accessibel si fir Visiteuren.