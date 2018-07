© afp

Wéi franséisch Medie mellen, hätt hien des Ausso viru Ministeren an Deputéierte vun senger Partei gemaach an d'Responsabilitéit iwwerholl.D'Agéiere vu sengem fréiere Mataarbechter hätt hien als Verrot bezeechent. D'Zeitung "Le Monde" hat virun e puer Deeg e Video publizéiert, an deem ze gesi war, wéi den Alexandre Benalla während engem Policeasaz den 1. Mee mat Gewalt géint en Demonstrant virgaangen ass. Hien hat e Policehelm un, obwuel hie kee Polizist ass. Eréischt no der Publikatioun vun dësem Video goufen eng Enquête an eng Prozedur an d'Weeër geleet.