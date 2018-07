© afp

Wéi et vum Nationale Sécherheetsberoder am Wäissen Haus heescht, wier déi nächst bilateral Renconter eréischt fir Uganks 2019 geplangt. Fir d'éischt sollt d'Enquête an der sougenannter Russland-Affär ofgeschloss sinn, éier sech béid Staatscheffen eng nächste Kéier wëlle gesinn. Den Donald Trump huet dës Enquête scho méi wéi eng Kéier als Hexejuegd bezeechent. Et geet ëm déi wahrscheinlech russesch Interventiounen am amerikanesche Walkampf 2016 an eventuellen Arrangementer tëscht Moskau an dem Walkampfteam vum amerikanesche President. Den amerikaneschen Ausseminister huet donieft virum Senat verséchert, dass d'USA och nom éischten ëmstriddene Sommet tëscht dem Trump an dem Putin zu Helsinki an hirer haarder Positioun géintiwwer Russland net noginn.D'USA refuséiere weiderhin d'Annexioun vun der Krim duerch Russland unzëerkennen. Den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo huet an engem Communiqué gefuerdert, dass Russland d'Occupatioun vun der Schwaarzmier-Halleffinsel sollt opginn. Sou Annexioune wieren enger grousser Natioun net wierdeg, Russland hätt sech domat selwer virun der internationaler Communautéit isoléiert. Russland hat déi ukrainesch Krim am Mäerz 2014 annektéiert. Den USA an der EU no verstéiss dëst Virgoen géint d'Vëlkerrecht.