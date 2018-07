A Syrien sinn no de schwéiersten Attacke vum sougenannten Islamesche Staat, zanter dem Ufank vum Biergerkrich, op d'mannst 221 Mënschen ëm d'Liewe komm.

© afp (Archiv)

Ënnert den Doudesaffer wieren no Donnéeë vun Aktivisten 127 Zivilisten a 94 Membere vun de Regierungstruppen. Donieft sollen 38 Dschihadisten ëm d'Liewe komm sinn, souwéi 7 Selbstmordattentäter. Den IS huet d'Attacken e Mëttwoch am Süde vum Land revendiquéiert. D'Arméi huet eng Géigenoffensive lancéiert.