Nach ëmmer ginn ëm déi 130 Leit vermësst, nodeems am Laos e Staudamm agebrach ass. Booter an Helikopter sinn am Asaz fir no deene Vermëssten ze sichen.

Wéi lokal Medie mellen, konnte bis elo bal 700 Mënschen aus deenen iwwerschwemmten Dierfer gerett ginn.De Staudamm war e Méindeg den Owend futti gefuer. Fënnef Milliarden Kubikmeter Waasser hu sechs Dierfer iwwerschwemmt. Engem leschte Bilan no koumen op mannst 26 Mënschen ëm d'Liewen. 7'000 Leit hu keen Daach méi iwwert dem Kapp. Dausende vu Leit sëtzen nach ëmmer an deenen iwwerschwemmte Regioune fest. De Laos krut an tëscht Hëllef aus enge sëlleche Länner.China huet 100 Secouristen an d'Onglécksregioun geschéckt. Japan huet Zelter an Decken fir d'Affer zur Verfügung gestallt an Thailand Waasser a Medikamenter.