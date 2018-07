17 Joer no den Attacken vum 11. September sinn déi stierflech Iwwerreschter vun engem 26 Joer ale Mann mat Hëllef vun neien DNA-Tester identifizéiert ginn.

Vun am ganzen 2.753 Persounen, déi beim Attentat op de World Trade Center ëm d'Liewe koumen, war de Scott Michael Johnson dat 1.642. Affer, dat konnt identifizéiert ginn. Dat huet déi zoustänneg Geriichtsmedezin e Mëttwoch bekannt ginn.



De Mann huet als Expert fir Wäertpabeieren bei enger Investitiounsbank geschafft. Wéi et heescht, ass d'Identifikatioun vun de stierflechen Iwwerreschter eng ganz komplizéiert Aarbecht. D'Geriichtsmedeziner baséiere sech op knapp 20.000 stierflech Iwwerreschter. Fir d'lescht war am August 2017 en Affer identifizéiert ginn.