Tragesch ass de Bilan no engem Feier en Donneschdeg den Owend zu Aubervilliers bei Paräis. Dräi Kanner an eng Fra koumen ëm d'Liewen.

D'Läiche goufen eréischt no de Läschaarbechten um 17. Stack vum Gebai entdeckt, sou e Spriecher vun der Police en Donneschdeg den Owend spéit. D'Flamen hätte fënnef Stäck vum Héichhaus an en Héichuewe verwandelt.



Sechs Persounen, déi an dem 18 Stäck héije Gebai wunnen, souwéi 3 Pompjeeë goufe liicht blesséiert. D'Feier war um 17. Stack ausgebrach an huet sech du ganz séier ausgebreet.



D'Gebai, an deem 106 Sozialwunnenge sinn, gouf direkt evakuéiert. Eng 100 Pompjeeë waren am Asaz, fir de Flame meeschter ze ginn. D'Läschaarbechten hunn iwwer 3 Stonne gedauert. D'Brandursaach ass nach net gekläert.