Dat sot den US-President Trump, nodeems hie sech en Donneschdeg mam EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker eens gouf. D'USA hätten Europa fir d'Baueren opgemaach, sou den Trump während enger Diskussiounsronn am US-Bundesstaat Iowa, wou vill landwirtschaftlech Betriber sinn.



Den europäesche Marché géif elo fir Importer vu Sojabounen aus den USA opgemaach ginn. Den Donald Trump an de Jean-Claude Juncker haten ënnert anerem festgehalen, dass EU-Handelsbarrièren fir den Import vu Sojabounen erofgesat an de Volume vun den Exporter eropgesat gëtt.