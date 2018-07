© afp

Si ware vun hiren Eltere getrennt ginn, wéi dës probéiert haten, illegal an d'USA ze immigréieren. En Donneschdeg den Owend um 18 Auer Lokalzäit ass en Delai, dee geriichtlech ordonnéiert war, ofgelaf, dee genee dat virgesinn huet.Betraff si Kanner, déi méi al si wéi fënnef Joer. Wéi et vun den amerikaneschen Autoritéiten heescht, wier den Delai agehale ginn. Wat déi ronn 700 Kanner betrëfft, déi bis ewell net mat hire Familljen zesummegefouert goufen, géifen net ënnert des Kategorie falen.Entweder well hir Elteren an der Vergaangenheet wéinst Strofdoten opgefall sinn oder well ustiechend Krankheeten am Spill sinn. A bestëmmte Fäll hätt och de Bezéiungsgrad vun de Familljen net kënne confirméiert ginn. Deelweis hätten d'Elteren och net kënne fonnt ginn.