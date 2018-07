© afp

Dat kënnt dohier, dass ganz vill Memberlänner bis elo hir Cotisatiounen net bezuelt hunn. Wéi d'Vereenten Natiounen op hirem Internetsite schreiwen, hate bis en Donneschdeg eréischt 112 vun den 193 Memberlänner hire Joresbäitrag iwwerwisen.Nach ni wiere bis zu dësem Zäitpunkt sou mann Länner hiren Obligatiounen nokomm, bedauert den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Ënnert deenen 81 Länner, déi hir Cotisatioun nach net bezuelt hunn, sinn nieft aarme Länner wéi Niger a Kongo souwéi de Konfliktstaaten Afghanistan an Syrien och Länner wéi Saudi-Arabien an d'USA. Lëtzebuerg huet no Donnéeë vun de Vereenten Natioune säi Bäitrag vu ronn 1,5 Milliounen US Dollar am Januar dëst Joer bezuelt.