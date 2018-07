© afp

Nodeems 95% vun de Stëmmen ausgezielt waren, läit seng Partei fir Gerechtegkeet vir. Si konnt sech an 109 vun den 272 Walkreesser duerchsetzen. Dat huet d'Wahlkommissioun am Pakistan de Freideg de Moie bekannt ginn.Wäit hannendru koumen d'Regierungspartei vu bis elo, déi moslemesch Liga, déi d'Walen an 62 Walkreesser gewonnen huet. Déi pakistanesch Vollekspartei koum mat 42 Walkreesser op déi drëtt Plaz.Den Imran Kahn huet sech nach während der Auszielung vun de Stëmmen zum Vainqueur deklaréiert. Seng Partei krut am Parlament awer net d'Majoritéit an ass op e Koalitiounspartner souwéi onofhängeg Kandidaten ugewisen, fir eng Regierung ze forméieren.