Den Online-Handler Amazon huet säi Benefice am leschten Trimester verzwieleffacht.

© afp

Den Nettogewënn ass nämlech am zweeten Trimester op 2,5 Milliarden US Dollar (ëmgerechent 2,1 Milliarden Euro) ugewuess. Wéi den US-Konzern de Freideg de Moie matgedeelt huet, wier d’Evolutioun vum Ëmsaz awer hannert den Erwaardunge bliwwen, dat mat enger Hausse vun 39% op 53 Milliarden US Dollar.

Den héije Benefice wier zeréckzeféieren op den Onlinehandel, dee weider boomt. Amazon war och schonn ee vun de Konzerner, déi massiv vun der Steierreform vum Donald Trump profitéiert hat.

De Chef vun Amazon hat rezent déi éischt Plaz am Klassement vun de räichste Leit ageholl, dat mat engem Netto-Verméige vun 150 Milliarden US Dollar.