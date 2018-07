En Donneschdeg den Owend gouf an engem Weier zu Wincheringen an Däitschland, direkt un der Grenz mat Lëtzebuerg, d'Läich vun engem 48 Joer ale Mann fonnt.

© googlemaps.com

E Spadséiergänger hat géint 21.45 Auer gemellt, dass en en Hond am Weier gesinn hätt an niewendru stoung och en Auto, deen net zougespaart war. Kuerz dono huet den Zeien dunn d'Läich vun engem Mann fonnt.



D'Police an d'Pompjeeën hunn de Mann aus dem Waasser gebuergen. Den Dokter konnt just nach den Doud vum 48 Joer ale Mann feststellen.



D'Police geet aktuell vun engem trageschen Accident aus. Et géif näischt op eng Friemawierkung hindeiten. De Parquet huet eng Autopsie ordonnéiert, fir déi genee Ëmstänn ze klären.